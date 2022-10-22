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قوات الاحتلال تواصل حصار مدينة نابلس

22 أكتوبر 2022 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حصار مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وتضييق الخناق على المواطنين لليوم الثاني عشر على التوالي، وذلك بذريعة تصاعد أعمال المقاومة من المنطقة، وتمنع حركة المواطنين، كإجراء عقابي جماعي على أهالي المحافظة.

وأغلقت قوات الاحتلال، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت المواطنين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

ويتسبب الحصار "الإسرائيلي" على نابلس التي تضم أكثر من 425 ألف فلسطيني، بمعاناة كبيرة للفلسطينيين المتواجدين في المدينة المحاصرة، ما يُنذر بمفاقمة الأوضاع الصحية والبيئية إذا ما استمر.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.

وشهدت مدينة نابلس حراكًا ميدانيًّا، ودعوات وطنية، للتحرك باتجاه الحواجز "الإسرائيلية" للضغط على الاحتلال لتخفيف الحصار، في ظل دعوات متزامنة لتعزيز صمود الأهالي في نابلس وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #حصار نابلس

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