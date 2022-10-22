74 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أمس، الجمعة، 74 عملًا مقاومًا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" بأنّ أعمال المقاومة أسفرت عن إصابة 4 مستوطنين في عمليات إطلاق نار والتصدي لهم من قبل مقاومين فلسطينينيين.

وتواصلت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال في أحياء القدس وضواحيها، حيث رشق الشبان خلالها قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، وتصدوا للمستوطنين، ما أدى إلى إصابة مستوطن قرب مستوطنة "عطاروت".

وأطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة واستهدفوه بالعبوات الناسفة، وحاجزي سالم ودوتان، واشتبكوا مع قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار في مستوطنة "بيت إيل" برام الله، وجبل جرزيم بنابلس، وإطلاق النار مرتين صوب قوات الاحتلال قرب بلدة بيت أمر في الخليل، وألقوا عبوات ناسفة صوب حواجز للاحتلال.

وأُصيب مستوطنان اثنان رشقا بالحجارة على مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "كارني شمرون" في قلقيلية، وأصيب مستوطن آخر قرب بلدة حوسان في بيت لحم.

وتصدى الشبان الثائر لـ8 اعتداءات للمستوطنين بمناطق متفرقة، ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة، وحطموا 6 مركبات للمستوطنين.

كما اندلعت مواجهات في 37 نقطة مواجهة مع الاحتلال، شملتها بلدات وقرى ومخيمات القدس ورام الله وجنين ونابلس وأريحا وقلقيلية وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة.

وشهدت مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة مسيرات ومواجهات عنيفة مع الاحتلال خلال اليومين الماضيين، عقب استشهاد البطل المقدسي عدي التميمي منفذ عمليتي حاجزَي شعفاط و"معالي أدوميم".

المصدر / فلسطين أون لاين