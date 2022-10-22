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الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

22 أكتوبر 2022 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق منطقة خزاعة أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين، ما اضطروا لمغادرتها، وإصابة بعضهم بحالات اختناق بالغاز.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها.

ويضاف هذا الانتهاك إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقاً للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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