كم تبلغ قيمة رسوم المحكمة الرياضية الدولية ؟

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة النقاب، عن توجهه لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية "cas" طالباً اياها إعادة النظر في قرار المحكمة الرياضية الفلسطينية المتعلق بقبول الطعن المقدم من خدمات المغازي بعدم صحة فتح فترة القيد والشطب الثالثة التي أقرت من قبل الاتحاد.

وأكد الاتحاد عبر بيان نشره عبر صفحته الرسمية، إن قرار المحكمة الرياضية أضر بالأندية التي التزمت بقراراته، بالإضافة لنسفه الكثير من المواد القانونية الواردة في النظام الأساسي الخاص بالاتحاد للعام 2018 واللوائح المنظمة له.

وأوضح الاتحاد أن قرار المحكمة، أدى إلى تهميش الأنظمة والقوانين الخاصة بالاتحاد، معتبرا أنه حق سيدافع عنه باعتباره ممثلاً عن المنظومة الرياضية.

وتحصل المحكمة الدولية على رسوم بقيمة "30" ألف دولار، لمن بتقديم طعن لديها، على قرار المحكمة الرياضية المحلية لأي دولة كانت.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الرياضة الفلسطينية، أن يتوجه اتحاد فلسطيني محلي لمحكمة رياضية دولية، للبث في قضية رياضية خاصة بالشأن الفلسطيني.