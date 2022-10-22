هجرة لاعب ورئيس ناد من غزة !

غزة / مؤمن الكحلوت:

وجد اللاعب طارق العطار مهاجم فريق نادي شباب جباليا، ضالته في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصل إليها منتصف العام الحالي.

وكان العطار قد غادر غزة رفقة عائلته، للبحث عن فرصة عمل، حيث استغل تواجد شقيقته في الإمارات لتحقيق أهدافه.

ويعد العطار من أبرز الركائز الأساسية لفريق الثوار، وكان من هدافي الفريق في السنوات الماضية.

وعلى ذات الدرب، غادر رجل الأعمال وديع المصري رئيس نادي بيت لاهيا، والمدير العام لفندق " الموفنبيك " ، قطاع غزة منذ عدة أشهر، وقرر الإستقرار في دولة الدنمارك.

ويبحث نادي بيت لاهيا عن رئيس جديد لقيادته خلال الفترة القادمة، بعد ترك المصري لمنصبه.