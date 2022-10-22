ارتفاع معدل وفيات وإصابات الكوليرا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة في لبنان مساء الجمعة، ارتفاع معدل الإصابة بالكوليرا بعد تسجيل 7 حالات جديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن العدد التراكمي للحالات المصابة بالكوليرا بلغ 227 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى 7.

وأكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، أن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية لمواجهة انتشار وباء الكوليرا في لبنان كبيرة جدا، وأنه يتم تحضير القطاع الصحي في حال طرأت زيادة في عدد الاصابات، والعمل على تأمين كمية كبيرة من اللقاحات المضادة لهذا الوباء للحد من انتشاره كما على تأمين الطاقة الكهربائية لمحطات ضخ وتكرير المياه.

ولفت الابيض إلى أن السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا في لبنان هو تلوث بعض مصادر المياه نتيجة توقف محطات الضخ والتكرير عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما اعتمد البعض على ري المزروعات بمياه ملوّثة.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت الوزارة تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993، وذلك في محافظة عكار (شمال)

ونشرت الوزارة إرشادات للوقاية من الإصابة بالكوليرا ومنع انتقال العدوى، أبرزها الاهتمام بنظافة المأكل والمشرب والنظافة الشخصية.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويسبب إسهالًا حادًّا يهدد حياة المريض إذا لم يخضع للعلاج.

وبحسب تقديرات لبنانية، يوجد في البلاد 1.8 مليون لاجئ سوري، منهم نحو 880 ألفًا فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يوجد حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني.

المصدر / وكالات