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انهيار سهم سناب شات بنحو 25% من قيمته

22 أكتوبر 2022 . الساعة 00:06 بتوقيت القدس
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مقر لإحدى شركات سناب شات

تراجعت أسهم تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي بشكل كبير، بعد أن أصدرت شركة سناب الرئيسية أرقاما مخيبة للآمال خلال الربع الثالث.

وانخفض سهم سناب شات بنحو 25% في جلسة أمس الخميس بعد أن أعلنت سناب عن أبطأ نمو في الإيرادات حتى الآن وخسارة أكبر بكثير من المتوقع خلال الربع الثالث.

وقالت الشركة في رسالة إلى المساهمين: "لقد وجدنا أن شركاءنا في الإعلانات عبر العديد من الصناعات يخفضون ميزانياتهم التسويقية، خاصة في مواجهة الرياح المعاكسة لبيئة التشغيل، وضغوط التكلفة الناجمة عن التضخم، وارتفاع التكاليف"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وارتفعت إيرادات سناب بنسبة 6% على أساس سنوي في الربع الأخير لتصل إلى 1.13 مليار دولار. وبلغ معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري 38%.

وامتدت الخسارة الربع سنوية لتصل إلى 359.5 مليون دولار، من حوالي 72 مليون دولار في العام السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا من 347 إلى 363 مليونا في غضون ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل في بيان: "في هذا الربع من العام، اتخذنا إجراءات لزيادة تركيز أعمالنا على أولوياتنا الاستراتيجية الثلاث: تنمية مجتمعنا وتعميق مشاركته في منتجاتنا، وإعادة تسريع وتنويع نمو إيراداتنا، والاستثمار في الواقع المعزز".

وانخفض سعر سهم سناب في معاملات ما بعد ساعات التداول بنسبة 25% إلى حوالي 8 دولارات. وكان في بداية العام، لا يزال أعلى من 40 دولارا.

المصدر / وكالات
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