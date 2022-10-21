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هيئة شؤون الأسرى والمحررين تشيد بتقرير الأمم المتحدة

21 أكتوبر 2022 . الساعة 23:57 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الجمعة، بتقرير الأمم المتحدة والذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقدم لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والسبعون.

وقالت الهيئة في بيانها: إن التقرير تناول عددًا من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في سياق السمات الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي الذي طال ـمده، وفقًا لما جاء في التقرير.

وأضافت الهيئة: إن الأمم المتحدة ومن خلال تقريرها تؤكد من جديد على أن الحق في تقرير المصير هو "حق غير قابل للتصرف" للشعب الفلسطيني، وأن اعتراف الجمعية العامة بنضال الفلسطينيين، من أجل استعادة حق تقرير المصير، يمثل اعترافًا هامًا بالمقاومة الوطنية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى توظيف ما ورد في التقرير في اطار السعي الفلسطيني لدحض الرواية الإسرائيلية، وتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومشروعية مقاومتهم للمحتل الإسرائيلي، باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.

المصدر / وكالات
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#الاسرى #الامم المتحدة #تقرير المصير #حقوق الانسان

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