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الظاهرية ينفرد بالصدارة بفوز كبير على وادي النيص وشباب الخليل يكتسح السموع

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المكبر يستعيد انتصاراته أمام أهلي الخليل

الظاهرية ينفرد بالصدارة بفوز كبير على وادي النيص وشباب الخليل يكتسح السموع

21 أكتوبر 2022 . الساعة 23:55 بتوقيت القدس
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غزة - وائل الحلبي

انفرد شباب الظاهرية بصدارة ترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية موسم 2022/2023، بعد فوزه الكبير على وادي النيص في افتتاح الجولة السابعة، وحافظ شباب الخليل على انتصاراته بفوزه الكاسح على السموع، وعاد المكبر بفوز كبير من أمام أهلي الخليل.

الظاهرية حافظ على صدارة الترتيب بفوزه الكبير على وادي النيص بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الخضر، ليرفع الغزلان رصيدهم إلى 16 نقطة في المركز الأول وتوقف رصيد وادي النيص عند 8 نقاط في المركز السابع مؤقتا.

ثلاثية الظاهرية سجلها أنس بني عودة (22) وعلي عدوي (45+1) وأحمد ماهر (70).

شباب الخليل واصل انتصاراته وتمكن من اجتياز السموع بفوز كاسح بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد دورا ليرتقي الشباب للمركز الثاني مؤقتا برصيد 15 نقطة، وتوقف رصيد السموع عند 4 نقاط في المركز العاشر.

السموع كان المبادر للتسجيل عبر محمد قيسية (2)، لكن رد العميد الخليلي كان قاسيا بخمسة أهداف سجلها كلا من محمد يامين هدفين (4+28) وتامر صيام (35) ومحمود أبو وردة (67) وموسى ترابين (87 ركلة جزاء).

جبل المكبر استعاد توزانه بفوز كبير على أهلي الخليل بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذى جرى على ستاد دورا ليرفع المكبر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، وتجمد رصيد أهلي الخليل عند 6 نقاط في المركز التاسع.

رباعية المكبر سجلها مصعب أبو سالم (12) ورامي مسالمة (42) وأحمد أبو خديجة هدفين (64+69)، وشهد اللقاء طرد مراد أبو معيزر لاعب أهلي الخليل (52) وأهدر زميله خلدون  الحلمان ركلة جزاء (87).

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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