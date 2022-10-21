استقالة جديدة في الدوري الممتاز

غزة - وائل الحلبي

شهدت الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة استقالة جديدة للكابتن نعيم السويركي المدير الفني لفريق اتحاد الشجاعية، بعد تعادل الفريق سلبيا أمام غزة الرياضي في المباراة التي جرت بينهما أمس على ملعب اليرموك.

وأبلغ السويركي إدارة نادي بقرار الاستقالة مؤكدا على أنها نهائية ولا يمكن التراجع عنها.

وأوضح السويركي لـ:"فلسطين" أن استقالته لن يتم مناقشتها مع أحد في ظل إصراره عليها، متمنيا التوفيق للفريق في الجولات القادمة والمنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الشجاعية لدراسة قرار الاستقالة، والبحث عن البديل الذي سيتولى المهمة خاصة وأن السويركي متمسك بها.

وتعد استقالة السويركي الثانية في الدوري الممتاز بعد الكابتن عماد هاشم المدير الفني للصداقة الذي استقال بعد خسارة فريقه من شباب رفح في الجولة الخامسة، فيما استقال محمود المزين من تدريب غزة الرياضي قبل أن يتم رفضها من إدارة العميد.

وشهدت الدرجة الأولى موجهة من الاستقالات بنسبة أكبر من الدرجة الممتازة، حيث استقال رأفت خليفة وغسان البلعاوي من تدريب نماء وعماد بارود من الأقصى وبسام أبو الصادق من الشاطئ قبل أن يتولى تدريب نماء، وهاني المدهون من المجمع الإسلامي وعبد الله عليان من بيت لاهيا.