ريال مدريد يواجه إشبيلية بحثاً عن انتصار جديد

على الرغم من عدم تمكنه من الظفر بجهود مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف، إلاّ أن ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم لا يبدو مستاءً من فشل الصفقة بفضل تألقه الجماعي حيث يبدو مرشحاً قوياً للفوز على ضيفه إشبيلية السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة.

يعيش بطل إسبانيا وأوروبا تحت هالة لاعب وسطه الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي استعان به على الرواق الأيمن خلال معظم فترات الموسم، ليفرض الأخير نفسه عاملاً حاسماً في انتصارات الـ "ميرينغي".

كتب زميله لاعب الوسط الألماني توني كروس عبر موقعه على تويتر الأحد الماضي عقب فوز ريال بمباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة 3-1 "فيدي فالفيردي، من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حالياً".

سجل فالفيردي ثاني أهداف ريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، واتبعه بهدف آخر من تسديدة رائعة في الفوز بثلاثية نظيفة على إلتشي في المرحلة الماضية الأربعاء ليضمن بقاء فريقه على قمة الدوري برصيد 28 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي يستقبل أتلتيك بلباو السادس (18) الأحد.

يبدو تأثير ابن الـ 24 عاماً على النادي الأبيض كبيراً هذا الموسم، إذ مزج الاوروغوياني الدولي بين القوة والطاقة وتسديدات صاروخية، لينال ثناء مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

مازح أنشيلوتي أنه سيمزّق شهادة التدريب الخاصة به إذا لم يسجل فالفيردي 10 أهداف هذا الموسم. وقبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاقه، في رصيده ستة أهداف حتى الآن.

وضمن ريال، صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة القارية الأم الأعرق (14)، مقعده إلى ثمن النهائي، بخلاف منافسه برشلونة الذي بات قاب قوسين من مغادرة دور المجموعات للموسم الثاني توالياً حيث تنتظره مواجهة مصيرية أمام بايرن ميونيخ الألماني بعد 5 أيام.

ويواجه ريال ضيفه إشبيلية الذي تحسن مستواه بعد بداية كارثية أدت إلى اقالة مدربه خولين لوبيتيغي وتعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي بدلاً منه، علماً ان الاخير ساهم في تقدم النادي الأندلسي للمركز الثاني عشر مع 10 نقاط.

ويأمل إشبيلية الذي لم يخسر في مبارياته الاربع في مختلف المسابقات منذ تسلم الأرجنتيني مهامه (فوز و3 تعادلات)، أن يدوّن اسمه كأول نادٍ يلحق الخسارة بريال هذا الموسم، حيث حقق نادي العاصمة 9 انتصارات مقابل تعادل في "لا ليغا" ضمن سلسلة من 15 مباراة لم يذق خلالها طعم الخسارة منذ بداية الموسم الحالي (13 فوزاً مقابل تعادلين).

المصدر / وكالات