غافي لاعب برشلونة يُتوج بجائزة "الغولدن بوي" 2022

تُوج الإسباني غافي بايز، متوسط ميدان برشلونة، أمس بجائزة الفتى الذهبي "غولدن بوي"، المُقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، بوصفه أفضل لاعب شاب في العالم 2022.

ووقع اختيار "توتو سبورت" على غافي، بناءً على مردود لافت قدّمه لاعب برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وفرض غافي نفسه عنصرًا أساسيًا في تشكيلة برشلونة ومنتخب إسبانيا الأول، ومن المُنتظر أن يمثل اللاعب صاحب الـ18 عامًا ركيزة مهمة في قائمة المنتخب الإسباني بنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وخاض غافي 14 مباراة مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي 2022-23، مُقدمًا تمريرة حاسمة واحدة.

وبفوزه بجائزة "غولدن بوي 2022"، يخلف غافي مواطنه وزميله في برشلونة، بيدرو غونزاليس "بيدري"، الذي تُوج بالجائزة العام الماضي 2021.

يُذكر أن غافي تُوج قبل أيام بجائزة "كوبا"، بوصفه أفضل لاعب صاعد في العالم 2022، من قِبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

المصدر / وكالات