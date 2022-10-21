أستون فيلا المهدد بالهبوط يقيل مدربه جيرارد

أُقيل نجم الوسط السابق ستيفن جيرارد من منصبه مدرباً لأستون فيلا الإنجليزي، بعد أقل من ساعتين على خسارة فريقه أمام مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، مساء الخميس في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي لكرة القدم.

كتب النادي "يؤكّد أستون فيلا أن المدرب ستيفن جيرارد سيترك النادي بمفعول فوري. نشكر ستيفن على عمله الجاد والتزامه ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

ودفع أسطورة ليفربول السابق ثمن النتائج السيئة لفريق مدينة برمنغهام الذي يحتل راهناً المركز السابع عشر في ترتيب الـ"برميرليغ"، بالتساوي مع أول المهدّدين بالهبوط ولفرهامبتون (9 نقاط).

ولم يفز فيلا سوى مرتين من أصل 11 مباراة هذا الموسم. وكانت خسارة الخميس بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لإدارة النادي التي أقالت جيرارد بعد 11 شهراً فقط على رأس الفريق.

وفي 40 مباراة على رأس فيلا، نجح المدرب البالغ 42 عاماً، في تحقيق 13 فوزاً فقط وخسر 19 مرة.

المصدر / وكالات