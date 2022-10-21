أنشيلوتي يتوقع تجديد عقد كروس

كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن لقاء هذا الأسبوع مع توني كروس، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو (حزيران) 2023، لكنه يعتقد أنه سيستمر، وأن اللاعب الألماني سيتخذ قراره في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط).

دفع المستوى الجيد الذي يظهره كروس في مباريات ريال مدريد، واللياقة البدنية التي يظهرها، وهو في الـ32 من عمره، من دون اللعب مع المنتخب الألماني بعد اعتزاله دولياً، كلا من النادي الإسباني وأنشيلوتي إلى البدء في الحديث مع اللاعب حول مستقبله.

واعترف أنشيلوتي في مؤتمر صحافي أمس: "تحدثت معه وهو هادئ للغاية، وسيفكر في الأمر بعد كأس العالم في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) لدراسة اقتراح لتجديد عقده مع النادي".

وأبدى المدرب الإيطالي تفاؤله بعد لقائه مع كروس: "شخصياً أعتقد أنه سيستمر لأنه سعيد للغاية الآن، ومستواه أفضل من العام الماضي عندما واجه مشاكل في البداية ثم قدم أداءً جيداً، هذا الموسم يقدم مستوى عال جداً".

المصدر / وكالات