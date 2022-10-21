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حكم يطالب بمنع الجمهور من حضور مباريات الدوري في غزة

21 أكتوبر 2022 . الساعة 22:02 بتوقيت القدس
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غزة - وائل الحلبي

دعا أحد حكام مباراة شباب خانيونس وشباب رفح لمنع حضور الجمهور لمباريات الدوري في غزة، بعد وقت قصير من نهاية المباراة بشكل غير طبيعي على أثر إصابة الحكم المساعد محمد السدودي.

وقال الحكم هاني مسمح على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "على الجميع ان يقف عند مسؤولياته بكفي استهتار بأرواح الناس".

وأضاف: "على اتحاد كرة القدم أن يلعب الدورى بدون جمهور، ما نشاهده وما نسمعه من ألفاظ نابية خارجة عن ثقافة شعبنا والشتم على أمهات الحكام واللاعبين والمدربين بأقبح العبارات ماذا بعد هل ننتظر ليسقط ضحايا".

دعوة الحكم مسمح لمنع الجماهير من دخول جاءت بعد إصابة زميله السدودي في مباراة شباب خانيونس وشباب رفح، التي انتهت بشكل غير طبيعي على أثر نقل السدودي لمجمع ناصر الطبي بعد إصابته وعدم قدرته على إكمال المباراة، وأطلق الحكم عاهد المصري صافرة النهاية مع وصول المباراة للدقيقة 75، حيث كانت تشير النتيجة لتقدم الأزرق الرفحي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #كرة القدم #جماهير #حكم

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