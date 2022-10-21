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طالبت السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونها

"حماس" تنعى والد المعتقل السياسي منذر رحيب إسماعيل

21 أكتوبر 2022 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
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الحاج رحيب إسماعيل

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحاج رحيب إسماعيل والد المعتقل السياسي لدى أجهزة السلطة في سجن بيتونيا منذر رحيب، منذ 140 يوما.

وقالت الحركة في بيان: "لا يمكن القبول باستمرار معاناة المعتقلين السياسيين واضطرارهم للإضراب عن الطعام منذ نحو شهر، طلبا للعدالة، ومعاناة ذويهم الذين يحتجون على غياب العدالة واعتقال أبنائهم ظلما".

وطالبت "حماس" السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والتوقف عن ارتكاب جريمة الاعتقال السياسي، "التي تقدم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني، وتمثل طعنة في ظهر شعبنا الذي يخوض أعظم الملاحم لحماية القدس والمسجد الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #السلطة #اعتقال سياسي #الضفة الغربية #منذر رحيب إسماعيل

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