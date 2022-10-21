نهاية غير طبيعية وثلاثة تعادلات في الممتازة والأولى وانتصاراين بالدرجة الثانية

غزة - وائل الحلبي

انتهت مباراة شباب رفح وشباب خانيونس قبل نهايتها الطبيعية بربع ساعة بسبب إصابة الحكم في الوقت الذي كانت تشير به النتيجة لتقدم الفريق الرفحي، فيما واصل الشجاعية نتائجه المخيبة بتعادله أمام غزة الرياضي.

دوري الدرجة الممتازة

شباب خانيونس x شباب رفح

أنهى الحكم عاهد المصري مباراة شباب خانيونس وشباب رفح نهاية غير طبيعية، بعد إصابة الحكم المساعد محمد السدودي بزجاجة فارغة، في المباراة التي جرت .

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم شباب رفح بثلاثة أهداف مقابل هدفين لشباب خانيونس، قبل أن يتعرض السدودي لإصابة قوية في الرأس أثر القاء زجاجة أدت لإصابته بجروح ونقله إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

وأطلق الحكم صافرة النهاية بعدها بلحظات وسط اعتراضات من الجهاز الفني ولاعبي شباب رفح.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد قرار بتخسير شباب رفح إداريا بناء على تقرير الحكم.

الشجاعية x غزة الرياضي

وفي مباراة ثانية واصل الشجاعية خيبة النتائج السيئة بتعادل سلبي مع غزة الرياضي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

واستحوذ الشجاعية على مجريات المباراة بسيطرة سلبية كاملة دون الوصول لمرمى غزة الرياضي.

ورفع التعادل رصيد الشجاعية عند 11 نقطة وبقي في المركز الثالث، فيما رفع غزة الرياضي رصيده عند 5 نقاط في المركز التاسع.

دوري الدرجة الأولى

أهلي النصيرات x خدمات الشاطئ

اكتفى خدمات الشاطئ بنقطة التعادل السلبي مع أهلي النصيرات في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة، ليبقى الشاطئ في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما رفع أهلي النصيرات رصيده إلى 10 نقاط وبقي في المركز الخامس

المجمع الإسلامي x خدمات البريج

احتكم المجمع الإسلامي مع خدمات البريج للتعادل السلبي في المباراة التي جرت بينهما على ملعب فلسطين، لرفع الأول إلى 5 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع البريج رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

دوري الدرجة الثانية

حقق الرضوان فوزًا كبيرًا على اليرموك بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الاول "مؤقتاً"، فيما تجمد رصيد اليرموك عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وفي فرع الوسطى والجنوب انتصر شباب معن على القادسية بثلاثة أهداف هدفين، ليرفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة "مؤقتا"، وتجمد رصيد القادسية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.