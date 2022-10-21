الهندي: الضيف وقادة المقاومة لن يخذلوا الأقصى والأسرى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي أن حماس ستبقى على عهد الشهداء وستحمل أماناتهم حتى التحرير، جاء ذلك خلال مسيرة لحركة حماس شمالي القطاع، ظهر الجمعة.

ووجه الهندي التحية للمدن الفلسطينية في الضفة المحتلة التي تقارع المحتل، " ولأهل القدس يذودون عن حياض الأقصى والقدس، وينوبون عن الأمة بصدورهم العارية".

وشدد الهندي أن قيادة المقاومة وعلى رأسها محمد الضيف ترقب اعتداءات الاحتلال في الأقصى ولن تخذل القدس والأسرى حتى تبييض كافة السجون، "والغرفة المشتركة تنتظر الإشارة، وغزة ستبقى على العهد وستواصل درب المقاومة حتى التحرير".

وأكمل "الشهيد المقدام عدي التميمي سيبقى ملهمًا لكل الشباب الثائر في الضفة، ونوجه التحية لروحه، وإلى مخيم شعفاط الذي حماه وآواه".

ودعا الهندي أمتنا العربية والإسلامية أن توم بواجبها تجاه القدس والمسجد الأقصى، "ونحن على موعد قريب لحرية أسرانا البواسل من سجون الاحتلال، وعلى موعد قريب لمعركة كبرى في ساحات المسجد الأقصى المبارك".







المصدر / فلسطين أون لاين