حماس: اقتحامات الاحتلال وحصاره للمدن لن يكسر إرادة شعبنا

نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا وأمَّتنا الشهيد البطل، صلاح بريكي (19 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال التصدّي لاقتحام مدينة جنين الليلة الماضية،.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، "نعاهد شعبنا أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأنّ ثورتهم ضد المحتل ستزهر نصراً وتحريراً وتمكيناً، بإذن الله".

وجددت الحركة التأكيد على أنَّ اقتحامات الاحتلال وحصاره للمدن لن يكسر إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه وإيمانه بوعد الله القريب بالتحرير الشامل والعودة، ونشدّ على أيدي أبناء شعبنا لمزيد من التكاتف والالتفاف حول خيار المقاومة والسير على نهج الشهيد المقدام عدي التميمي، وكلّ إخوانه الشهداء الذين قاتلوا العدو واشتبكوا معه بكل بسالة حتَّى الرَّمق الأخير، انتصاراً للمسجد الأقصى وتلبية لندائه.

المصدر / فلسطين أون لاين