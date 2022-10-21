الصحة العالمية: نتابع أكثر من 300 متحور لفيروس

رغم انحسار أعداد الإصابات ورفع غالبية الدول التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحورات فيروس كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة وتثير قلقاً دولياً.

وأضافت المنظمة في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء، أن لجنة الطوارئ بشأن كوفيد 19 اجتمعت الأسبوع الماضي لمناقشة الوضع العالمي، مشيرة إلى أن المنظمة تتابع أكثر من 300 متحور لفيروس أوميكرون.

كذلك أوضحت أن اللجنة شددت على الحاجة إلى تعزيز المراقبة وتسهيل الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات لمن هم أكثر عرضة للخطر، ولجميع البلدان لتحديث خطط التأهب والاستجابة الوطنية الخاصة بها.

الفيروس مستمر في التحور

وقالت إنه "بينما تحسن الوضع العالمي بشكل واضح منذ ظهور الجائحة، يستمر الفيروس في التغير، ولا تزال هناك العديد من المخاطر والشكوك. لقد فاجأنا هذا الوباء من قبل ويمكن أن يكون مفاجئا مرة أخرى".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس قد قال في الاجتماع الثالث عشر للجنة الطوارئ المعنية بجائحة كوفيد-19 في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إن الوضع الوبائي في وضع أفضل لإعلان انتهاء الجائحة كطارئة صحية عالمية.

زيادة في حالات أوميكرون

وبيّن أن عدد الوفيات الأسبوعية المبلغ عنها بلغ أدنى مستوى له منذ بدء الجائحة، لافتاً إلى أن ثلثي سكان العالم تلقوا اللقاحات، بمن في ذلك 75% من العاملين الصحيين وكبار السن.

يذكر أن عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 بمنظمة الصحة الدكتورة ماريا فان كيركوف أعلنت في يوليو/تموز الماضي، أن هناك زيادة في اكتشاف حالات الإصابة بعدوى أوميكرون حول العالم،

المصدر / وكالات