خدمات المغازي يرد على اتحاد كرة السلة

غزة/ وائل الحلبي:

أصدر نادي خدمات المغازي بيان للرد على خطوة اتحاد كرة السلة بالتوجه للمحكمة الرياضية الدولية للطعن على قرار هيئة التحكيم الرياضي، والتي أبطلت قرارات اتحاد السلة بفتح القيد لفترة ثالثة في الموسم الماضي وما تبعه.

ووصل "فلسطين" نسخة من بيان نادي خدمات المغازي

إليكم البيان

(بيان صادر لجيمع مكونات الوسط الوطني والرياضي)

تابع الوسط الرياضي بيان الإتحاد الفلسطيني لكرة السلة المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م المتضمن إدعاء الإتحاد بلجوئه للمحكمة الرياضية الدولية للطعن بالحكم الصادر عن القضاء الوطني لصالح نادي خدمات المغازي وفي هذا المقام فإننا إزاء ذلك نُعلن عن موقفنا الوطني والقانوني والرياضي ونؤكد على الآتي بيانه:

١- إننا في نادي خدمات المغازي لم نُبلغ رسمياً من المحكمة الدولية بما يفيد رسمياً وجود طعن مقدم حسب الأصول ونحن كمؤسسة رياضية لا نعتبر البيانات الإعلامية ذات قيمة وأثر إجرائي قانوني.

٢- إن المنظومة الرياضية عامة وإتحاد كرة السلة خاصة ملزمين بتنفيذ الحكم تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون كون أن الحكم واجب التنفيذ من تاريخ صدوره وذلك عملاً بأحكام المادة (٣٨) من القانون المُعدل للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لعام ٢٠٢١م.

٣- نؤكد على إلتزامنا بما يصدره قضاؤنا الوطني الفلسطيني من أحكام وحفاظاً منا على إلتزامنا بهيبة قضاؤنا الوطني الفلسطيني فإننا نؤكد على عدم وجود أي إتفاق تحكيمي بيننا وبين الإتحاد يُجيز خروجنا عن القضاء الوطني واللجوء للقضاء الأجنبي الدولي.

٤- إننا نضع كافة مكونات المنظومة الرياضية ولجنتنا الوطنية الأولمبية بإعتبارها مِظلة هذه المنظومة أمام مسؤولياتها الوطنية والرياضية والقانونية بإتخاد ما يلزم لتنفيذ الحكم القضائي الواجب التنفيذ قانوناً وذلك إحتراماً لهيبة أحكام قضاؤنا الوطني الفلسطيني.

٥- نؤكد في نادي خدمات المغازي كمؤسسة وطنية عريقة بأننا فيما سنتخده من إجراءات سنكون عنواناً ونبراساً للمنظومة الرياضية الفلسطينية في إرساء مبادئ الحفاظ على الحركة الوطنية الفلسطينية الرياضية والقانونية.

والله ولي التوفيق.