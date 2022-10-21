6 مباريات في افتتاح الجولة السابعة من دوري غزة

غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري بغزة بمختلف درجاتها الممتازة والأولى والثانية، حيث ستقام اليوم الجمعة 6 مباريات.

دوري الدرجة الممتازة



شباب خانيونس x شباب رفح



على ملعب خانيونس البلدي ستكون جماهير كرة القدم الغزية على موعد مع واحدة من أكثر المباريات اثارة وندية، والتي تجمع شباب خانيونس وضيفه شباب رفح.



النشامى يدخل اللقاء بحثا عن تعويض ما فقده من نقاط في الجولات الماضية، وزيادة غلة رصيده من النقاط مع امتلاكه لـ6 نقاط محتلا المركز الثامن.



بدوره فإن شباب رفح مطالب بالعودة بالفوز وحصد النقاط الثلاث للانفراد بصدارة الترتيب، على أن ينتظر نتائج بقية المباريات مع تساوي شباب وخدمات رفح برصيد النقاط 13 نقطة لكل منهما مع تفوق الأزرق بعد الأهداف محتلا المركز الأول.



الشجاعية x غزة الرياضي



يتطلع الشجاعية لتعويض ما فقده من نقاط في اخر جولتين عندما يلتقي جاره غزة الرياضي في المباراة التي ستقام على ملعب اليرموك.



الشجاعية توقف رصيده منذ جولتين عند 10 نقاط بعدما تلقى الخسارة من شباب جباليا وشباب رفح تواليا، ليصبح الفريق بحاجة للفوز من أجل اللحاق بقطبي الكرة الرفحية وتذليل الفارق معهما.



على الجانب الأخر يمر غزة الرياضي بحالة سيئة على صعيد النتائج والتي زادت عقب الخسارة من شباب جباليا، ليبقى الفريق في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط.



دوري الدرجة الأولى



أهلي النصيرات x خدمات الشاطئ



سيكون أهلي النصيرات أمام اختبار صعب عندما يستقبل الشاطئ، في لقاء يجري بينهما على ملعب الشهيد محمد الدرة.



أهلي النصيرات لم يتمكن من الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة بعد السقوط في فخ بيت حانون الاهلي الأسبوع الماضي، والذي أوقف رصيد الفريق عند 9 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الحوانين الذين يملكون نفس الرصيد في المركز السادس، ويسعى الشاطئ لتحقيق فوزه الرابع تواليا بعد الصحوة القوية التي جعلت الفريق في موقف مريح محتلا المركز الرابع برصيد 11 نقطة.



المجمع الإسلامي x خدمات البريج



وعلى ملعب فلسطين سيحاول المجمع الإسلامي تصحيح مساره عندما يستقبل ضيفه خدمات البريج، في مباراة يحتاج فيها الفريقين للفوز مع اختلاف أوضاعهم في سلم الترتيب.



المجمع يدخل المباراة محملا بكثير من الضغوط في ظل نتائجه السيئة، والتي جعلت يحصل على 4 نقاط خلال المباريات الستة التي لعبها ليحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير، البريج يريد تدارك نفسه والعودة لسكة الانتصارات بعد تعثره في أخر جولتين وتراجعه للمركز الثالث برصيد 11 نقطة.



دوري الدرجة الثانية



القادسية x شباب معن



يسعى القادسية للتخلص من دوامة الهزائم التي يمر بها في مباراته أمام شباب معن والتي تجمعهما على ملعب رفح البلدي، في اطار منافسات مجموعة الوسطى والجنوب.



القادسية يملك في رصيده نقطة واحدة فقط جعلته يحتل المركز التاسع والأخير في المجموعة، فيما يحتل معن المركز الثالث برصيد 9 نقاط.



اليرموك x الرضوان



وفي اللقاء الثاني يلتقي اليرموك والرضوان في منافسات مجموعة غزة والشمال والذي يقام على ملعب بيت حانون.



الرضوان يسعى لاستعادة الصدارة التي فقدها الأسبوع الماضي بعد الخسارة من الوفاق وهي الأولى له منذ بداية الدوري، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني.



اليرموك يسعى لقفزة للمقدمة مع تواجده في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويأمل في أن يحقق الفوز ويعزز من حظوظه في المنافسة على بطاقة الصعود عن المجموعة.