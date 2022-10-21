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قوات الاحتلال تُفرج عن لاعب بالضفة الغربية

21 أكتوبر 2022 . الساعة 02:11 بتوقيت القدس
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الأسير المحرر أحمد نداف

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أحمد علي نداف لاعب فريق كرة الطائرة بنادي رنتيس، أحد أندية مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقضى نداف "6" أعوام خلف القضبان، وأفرج عنه صباح الخميس، حيث خضع لتحقيق قاسِ خلال فترة تواجده في الأسر، قبل أن يتم الحكم عليه بالفترة التي قضاها.

ودأبت قوات الاحتلال على اعتقال الرياضيين في سياق الاعتقالات التعسفية للتضييق على الرياضيين في سلوك مخالف للميثاق الأولمبي الدولي ونظام اللجنة الأولمبية الدولية.

ولم تكترث اللجنة الأولمبية الدولية بنتائج لجنة التحقيق التي شكلها في العام 2016 للبحث في انتهاكات الاحتلال للرياضة الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، يُواصل جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، اعتقال المشرف العام على نادي إسلامي قلقيلية، وعضو اتحاد كرة القدم السابق مؤيد شريم للأسبوع الثاني، دون الإفصاح عن الأسباب.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أحمد نداف #نادي رنتيس

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