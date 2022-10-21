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حكم من غزة مرشح ليكون ضمن النخبة في آسيا

21 أكتوبر 2022 . الساعة 01:59 بتوقيت القدس
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الحكم محمد أبو شهلا
غزة / مؤمن الكحلوت:

تمكن الحكم الدولي محمد أبو شهلا، من اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، التي تم إجراءها تحت إشراف الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمقره في العاصمة الماليزية كوالامبور.

وخضع أبو شهلا لاختبارات خلال حضوره للجزء الرابع من دورة "حكام المستقبل"، حيث سيبدأ اليوم بالمشاركة في إدارة بعض المباريات، ليتم تقييمه من قبل اللجنة المشرفة على الدورة، على أن يخضع بعدها لاختبار "Banana test".

وبعد انتهاء الدورة، سيكون أبو شهلا مرشح بقوة ليكون ضمن حكام النخبة في قارة آسيا، على أن يقود مستقبلاً مباريات في بطولة كأس الإتحاد الأسيوي، وبطولة دوري أبطال آسيا.

وترشح أبو شهلا للحصول على الشارة الدولية للعام الثاني توالياً، حيث سبق له وأن أدار عدة مباريات في بطولة غرب آسيا للناشئين، وبطولة كأس العرب التي أقيمت في الجزائر في أغسطس الماضي.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#محمد أبو شهلا #حكام النخبة

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