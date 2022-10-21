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غزة: لاعب يحصل على كتاب الإستغناء مقابل 10 ألاف دولار

21 أكتوبر 2022 . الساعة 01:56 بتوقيت القدس
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اللاعب أحمد أبو عبيد
غزة / مؤمن الكحلوت:

منح مجلس إدارة نادي غزة الرياضي كتاب الإستغناء للاعبه أحمد أبو عبيد، من أجل الانتقال لصفوف مركز شباب بلاطة أحد أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

ووافق العميد على رحيل لاعبه مقابل الحصول على مبلغ "10" ألاف دولار دفعة واحدة، حيث دخل اللاعب ووالده في مفاوضات مع إدارة نادي غزة الرياضي، وتنازل المجلس عن طلبه السابق بالحصول على مبلغ "25" ألف دولار.

ويحق للاعب أبو عبيد المشاركة في مباراة الفريق القادمة، في بطولة دوري المحترفين، حيث انتظم اللاعب في تدريبات الفريق على مدار الأيام الماضية، تحت قيادة المدرب بهاء البدرساوي الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب الذي يجيد اللعب في الجبهة اليسرى.

ووصل أبو عبيد وزميله عبد الرحمن وشاح لمدينة نابلس الأسبوع الماضي،  للإنتقال لمركز شباب بلاطة، بعد أن وقعا على كشوفاته قبل بداية الموسم الحالي.

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#مركز بلاطة #أحمد أبو عبيد

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