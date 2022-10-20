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الهلال الأحمر: 102 إصابة بمواجهات مع جيش الاحتلال

20 أكتوبر 2022 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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102 إصابة بمواجهات مع جيش الاحتلال

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة 102 مواطنا خلال المواجهات التي اندلعت من قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الاحمر، أن طواقمها تعاملت مع هذه الاصابات بجروح مختلفة منها حالات اختناق في نابلس وعزون ومخيم الفوار.

من جهته، أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم، إصابة شاب بحالة حرجة جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه ببلدة الرام بالقدس.

كما أصيب فتى (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال في البطن خلال مواجهات في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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