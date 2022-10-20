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هل تستخدمها؟ "فيسبوك" يُلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات

20 أكتوبر 2022 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
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فيسبوك يُلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات

قررت شركة "ميتا" إنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية بشكل أسرع.

تُعرف هذه الميزة بـ"المقالات الفورية"، والتي أتاحتها الشركة لتطبيقات الأجهزة المحمولة منذ عام 2015.

وتقول التقارير، إنّ الميزة تُساعد على تحميل المقالات الإخبارية بسرعة على الأجهزة المحمولة.

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ولكن وِفقًا لموقع Axios، سيتم وقف العمل بهذه الميزة منتصف أبريل المقبل، حسب "روسيا اليوم".

وأوضحت شركة "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرغ، والتي تمتلك شركة "فيسبوك"، أنّ سبب هذه الخطوة هو عدم استخدام هذا الخيار بشكل كافٍ.

المصدر / روسيا اليوم
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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