محمد شبير أول لاعب يُسجل ثلاثية في مباراتين متتاليتين

غزة/وائل الحلبي:

يواصل المهاجم محمد شبير لاعب النادي الأهلي تألقه منذ بداية الموسم الحالي، خاصة بعد صحوة الفريق القوية في الجولة الثالثة وتحقيقه لأربعة انتصارات متتالية متربعا على صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى.

شبير يمثل إضافة نوعية للأهلي في ظل ما يقدمه من مستويات منذ ظهوره مع الفريق قبل أربعة مواسم، إلا أن هذا التألق زاد وأصبح واضح بشكل كبير في الموسم الحالي بعدما تمكن اللاعب من تسجيل 8 أهداف في ثلاثة مباريات.

مهاجم الأهلي الشاب والذي ينتظر صدور تصريح دخوله للضفة الغربية للانضمام إلى صفوف مركز بلاطة الذي ينشط في دوري المحترفين، أصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم الغزية على صعيد الدرجتين الممتازة والأولى.

شبير أحدث حالة من التألق فريدة من نوعها في أخر مباراتين للأهلي أمام نماء وبيت لاهيا، بعدما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” في كلا المباراتين، بمجموع 6 أهداف وهذا ما لم يسبق أي لاعب أن تمكن من تحقيقه سواء في الموسم الحالي أو في المواسم الماضية على أقل تقدير.

لم يقتصر تألق شبير على مباراتي الفريق أمام نماء وبيت لاهيا، بل ساهم في تحقيق فريقه لفوز ثمين على الأقصى في الجولة الرابعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بتسجيله لهدفين لفريقه.

وجود شبير في صفوف الأهلي إلى جانب زملائه جعل الفريق صاحب الخط الأقوى هجوميًا على مستوى بطولة الدوري بمختلف الدرجات الممتازة والأولى والثانية بتسجيلهم لـ16 هدف، نجح شبير في تسجيل نصفها بالتمام ولم يتمكن أي فريق أخر في المسابقات الثلاثة أن يسجل هذا العدد من الأهداف، إلى جانب عدم تحقيق أي لاعب للرقم الذي وصل له شبير في الموسم بعدما أصبح يتربع على صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف ومن خلفه عاهد أبو مراحيل مهاجم نماء برصيد 7 أهداف، سجل ثلاثة منها في مباراة واحدة.