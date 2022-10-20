ورشة عمل لتعزيز السلوكيات القيمية لدى مزودي الخدمة في بلديات غزة

نظمت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الهيئات المحلية ورشة عمل بعنوان "تعزيز السلوكيات القيمية الإيجابية لدى مزودي الخدمة"، والتي تأتي ضمن مبادرة مشروع التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية ضمن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي للعام الجاري 2022م.

وحضر الورشة رئيس مشروع التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية في الأمانة العامة ووفد مرافق إضافة إلى حضور رئيس بلدية خان يونس ووفد من وزارة الحكم المحلي ولفيف من موظفي الهيئات المحلية ذوي العلاقة في التعامل مع المواطنين.

وأوضح م. مازن البحيصي رئيس لجنة التوجيه القيمي، أنه قد تم اتمام كافة التجهيزات اللوجيستية من أجل انجاز هذه الورشة مشيراً إلى مدى أهميته وانعكاسها المباشر على رضا الموظفين مزودين الخدمة إضافة إلى ارتياح المواطنين في تلقي الخدمة.

وأكد حمدي شعت مدير عام التنسيق والسياسات في الأمانة العامة ورئيس مشروع التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية أن المشروع تم اعتماده من لجنة متابعة العمل الحكومي ليكون مرجعية ناظمة لأداء الموظفين القيمي في المؤسسات ويهدف لتعزيز مستوى جودة الخدمة وضمان سير العمل الإداري بشكل يعكس الرضا لدى مزودي ومتلقي الخدمة على حد سواء.

من جهته أفاد د. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس أن العمل على ترسيخ القيم ونشرها بين جميع أبناء شعبنا الفلسطيني واجب ديني ووطني، مؤكدا أن عقد ورشات العمل وتوثيق مخرجاتها والعمل بها من أساسيات ترسيخ مبادئ القيم.

ودعا مزودي الخدمة إلى التعامل مع كافة المواطنين في تقديم الخدمة على أساس من الاحترام والمصداقية والشفافية، مؤكداً على حق المواطن على المساءلة والمراقبة على حسن سير العمل.

من الجدير ذكره أن القيم التي تناولها الحضور هي: (احترام الجمهور، التواضع، المصداقية، الانتماء، الكفاءة، النزاهة وعدم المحسوبية، الحفاظ على المال العام)

وفي ختام الورشة عرض الموظفين أوراق العمل، وقدموا نتائجهم ومن أهم تلك النتائج التي عرضها المشاركون كانت تطوير العمل الإداري وتحقيق الرضا العام عند تطبيق هذه القيم، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى الجمهور عن أداء البلديات مما ينعكس على تحقيق الثقة والمواطنة والانتماء، ووصول الجميع للخدمة وفق اجراءات سلسة واضحة وميسرة دون جهد أو عناء، إضافة إلى تقليل عدد الشكاوى والتذمر مما ينعكس بشكل عام على تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة.

المصدر / فلسطين أون لاين