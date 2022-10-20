متابعة/ فلسطين أون لاين:

أم اليوم الخميس، آلاف المواطنين الغزيين وعناصر فصائل المقاومة خيمة العزاء التي أقامتها القوى الوطنية والإسلامية بغزة، للشهيد البطل عدي التميمي.

وتقبل قادة القوى التعازي والتهاني في استشهاد البطل عدي التميمي، في خيمة العزاء، في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر خلال خيمة العزاء، إن غزة كما كل الشعب الفلسطيني تقوم بأقل الواجب اتجاه الفدائي الفلسطيني البطل الشهيد عدي التميمي.

وأضاف في تصريحات لفضائية الأقصى: "الشهيد عدي التميمي ثأر لنساء فلسطين في مدينة القدس ثم كرر هجومه على هذا الاحتلال المجرم واستشهد مقبلاً غير مدبر".

وأكد أن الشهيد الفدائي عدي التميمي نموذج للجيل الفلسطيني المقاوم الصاعد، مشددا على أن خيار المقاومة هو الأجدى ومن يحقق تطلعات شعبنا الفلسطيني.

وشدد على أن عدي نموذج للمقاوم العنيد وسيقتدي به أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حماس ستبقى تقاوم الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا.

بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس علي العمودي خلال خيمة عزاء الشهيد التميمي بغزة، إن الشهيد عدي التميمي نموذج بطولي من نماذج المقاومة المشرفة لأبناء الشعب الفلسطيني.

ووجه العمودي من غزة تحية إجلال وإكبار لشهيدنا عدي التميمي ولكل شهداء القدس والضفة، مشيرا إلى أن المقاومين في الضفة ينتفضون ويدافعون عن قدسهم وأقصاهم.

وأكد أن الضفة الغربية تضرب نماذج من البطولة والمقاومة وتضرب المستوطنين في كل مكان.، منوها إلى أن الشباب الثائر بالضفة استنزفوا العدو الصهيوني بأدواتهم البسيطة.

ومساء أمس الأربعاء استشهد الشاب عدي التميمي برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة "معالي أدوميم" شرقي مدينة القدس؛ بعد اشتباكه مع حراس المستوطنة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي أكدت أن الشهيد في "معالي أدوميم" هو الشاب عدي التميمي (22 عامًا)، منفذ عملية شعفاط قبل نحو أسبوعين.

























