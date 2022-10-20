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بالصور جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد الفتى محمد نوري بالبيرة

20 أكتوبر 2022 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
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جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد الفتى محمد نوري بالبيرة

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الفتى محمد فادي نوري (16 عاماً)، إلى مثواه في مقبرة البيرة الجديدة.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي، باتجاه مسجد جمال عبد الناصر في البيرة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه، قبل مواراته الثرى.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت صباح اليوم، استشهاد الفتى محمد فادي نوري (16 عاماً)، من بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

ونعت وزارة التربية والتعليم الطالب نوري، وهو طالب في الصف الحادي عشر من مدرسة كفر نعمة الصناعية.

وباستشهاد الفتى نوري، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 174 شهيداً (123 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.

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#تشييع جثمان شهيد #الشهيد الفتى محمد نوري #محمد نوري

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