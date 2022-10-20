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البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

20 أكتوبر 2022 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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جلسة للبرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق الشعب الفلسطيني في جنين والقدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، محذرا من خطورة تداعيات الممارسات الإسرائيلية التي تنذر بتفجر الأوضاع وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.

وندد البرلمان العربي بالاستخدام المفرط للقوة من قبل القوة القائمة بالاحتلال وإرهاب المستوطنين ومنظماتهم للشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وعمليات تهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، إلى جانب عمليات التطهير العرقي التي تتم على نطاق واسع في القدس والضفة الغربية وكذلك جرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة، وهدم المنازل والمنشآت، وذلك في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع أشكال العنف وعدوانها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التصعيد الإسرائيلي #البرلمان العربي #التصعيد في الأراضي الفلسطينية

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