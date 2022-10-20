مدرب رفحي يتولى تدريب بيت لاهيا

غزة/وائل الحلبي:

توصل نادي بيت لاهيا لاتفاق مبدئي مع مدربه الجديد لخلافة الكابتن عبد الله عليان الذي استقال من تدريب الفريق عقب الخسارة الثقيلة من الأهلي بستة أهداف دون رد في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى.

واتفق مجلس إدارة بيت لاهيا مع الكابتن إياد عدوان لتدريب الفريق.

ومن المقرر أن يتابع عدوان مران الفريق الذي يقام عصر اليوم الخميس، على أن يعقد بعدها جلسة مع إدارة النادي للاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد بينهما.

ويأمل مجلس إدارة بيت لاهيا ان ينجح عدوان في قيادة الفريق لتصحيح مساره في الدرجة الأولى التي صعد لها في الموسم الماضي.

ويحتل بيت لاهيا المركز التاسع في ترتيب الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين فيما تلقى الخسارة في ثلاثة مباريات.

وسبق لعدوان تدريب العديد من الفرق الغزية مثل الجلاء والأقصى وأهلي النصيرات بالإضافة لفريق الاستقلال الرفحي.