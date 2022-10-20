الأوقاف تنظم لقاءً مع النخب المجتمعية والإعلامية

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي لقاءً حوارياً مع النخب المجتمعية والإعلامية في قطاع غزة بعنوان "وزارة الأوقاف رؤية مستقبلية" بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف، ومشاركة واسعة من شخصيات مجتمعية وإعلامية وأساتذة الجامعات وممثلي الفصائل والمخاتير والوجهاء.

وخلال كلمته أكد الأغا أن الأوقاف تتميز بأنها تمتد في كافة التفاصيل، وتسعي لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الداخلية واستقطاب الكفاءات لتجديد آليات العمل من خلال تكاملية الأدوار ومراكمة الإنجازات لنهضة المجتمع والارتقاء بأداء مؤسساته المختلفة.

وأوضح أن استعادة مكانة المؤسسة الدينية تأتي من خلال استقامة الانسان وفق الضوابط الشرعية لإحداث التوازن في تحقيق الرسالة الدعوية وتطوير وسائل العمل بها.

ولفت إلى أن بناء المجتمع وصلاحه يكون من خلال بناء الإنسان الملتزم بالقيم والمبادئ وترجمتها بالسلوكيات والتصرفات، لمواجهة المؤامرات والمساومات على ديننا وشعبنا وأمتنا.

وقال: "يجب أن نمتلك كادراً قوياً ووضع الرؤية التكاملية لمواكبة الأحداث الفقهية لعامة الناس من خلال الراصد الشرعي وأن ينسجم دور الدعاة مع كافة القضايا الشرعية والمجتمعية التي تشغل بال المواطن".

وأضاف: "الأوقاف تبذل جهوداً كبيرةً لتنمية مال الوقف واستدامته لتطوير العمل بالمجال العلمي والصحي والديني والحضاري، وأطلقت صناديق وقفية جديدة مثل الوقف الصحي، وقف المساجد، ووقف القرآن الكريم وغيرها من الصناديق التي تهدف إلى تنمية المجتمعة في جميع المجالات".

وأشاد بحضور المشاركين في اللقاء الذين أضافوا بصمة واضحة ومؤثرة في إثراء الملاحظات والمقترحات التي توفر بيئة محفزة للعمل.

من جهته أشار معروف أن رسالة الأوقاف شاملة في أدائها تسير وفق رؤية الانفتاح مع شركاء المجتمع المحلي والمدني.

وبين أنها تقف بجانب أبناء شعبنا ومساعدة الحالات الصعبة من خلال لجان الزكاة التابعة لها، وتُخرّج آلاف الحفظة لكتاب الله تعالي من مراكز التحفيظ المنشرة، والارتقاء بملف المساجد وتنمية أموال الوقف وتعزيز دور الدعاة والخطباء من خلال الارتقاء بالمهارات العلمية والعملية، وغيرها من الإنجازات في تأدية رسالتها الدعوية.

وأفاد أن دور الأوقاف ضروري في متابعة الحالة الدينية والشرعية في المجتمع والعمل على الارتقاء بجميع مكوناته العاملة بالشراكة مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها، مؤكدًا انه سيتم دراسة مخرجات وتوصيات اللقاء والبناء عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين