مفترق "السرايا" بغزة يتزين بالفدائي عدي التميمي وتحية عسكرية لروحه

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تزين مفترق السرايا وسط مدينة غزة، بصورة ضخمة للفدائي البطل المجاهد عدي التميمي ابن مدينة القدس.

وعلى أعلى رأس الصورة كتب "حركة المقاومة الإسلامية حماس، تحتسب عند الله تعالى ابنها وشهيدها البطل المقدام عدي التميمي منفذ عمليتي شعفاط ومعالي أدوميم".

وخط أسفل الصورة التي التقطت للشهيد البطل التميمي وخلفه قبة الصخرة المشرفة ف المسجد الأقصى، كلمات من وصيته "الويل لمن يعتقد أننا انتهينا".

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وأدى أفراد من أبناء شعبنا والشرطة الفلسطينية في المكان التحية العسكرية للشهيد الفدائي التميمي.

وأظهرت لقطات موثقة من المكان وقوف أفراد من الشرطة وسائقي السيارات وطلبة المدارس قبالة صورة الشهيد الفدائي عدي التميمي وأداءهم التحية العسكرية له.

تحية عسكرية في غزة من قبل الجمهور والشرطة للشهيد الفدائي #عدي_التميمي#عدي_البطل pic.twitter.com/mXJKVfrTpI — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 20, 2022

وارتقى التميمي (22 عاما)، في اشتباك بطولي أمس الأربعاء، قرب مستوطنة "معالي أدوميم" شرقي مدينة القدس المحتلة، وذلك في اشتباك مسلح مع عناصر أمن الاحتلال الذين تواجدوا عند مدخل المستوطنة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي أكدت أن الشهيد في "معالي أدوميم" هو الشاب التميمي منفذ عملية مخيم شعفاط قبل نحو أسبوعين.











