فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مفترق السرايا الرئيسي بغزة يتزين بالفدائي عدي التميمي

من هو عدي التميمي

قيادة "حماس" تقف دقيقة تحية للشهيد عدي التميمي

الاحتلال يهدم خيمة اعتصام بالنقب وأرضية منزل بكفر قاسم

خطيب الأقصى لـ"فلسطين": شعبنا تصدى لاقتحامات المستوطنين بالإمكانات المتاحة

الاحتلال يحكم بالسجن لـ3 سنوات على أسير مقدسي

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًّا بالضفة الغربية

حاتم أبو ريالة.. دفاع مستميت عن وجود مقدَّس

"الأونروا": 90% من اللاجئين الفلسطينيين بسوريا تحت خط الفقر

المقدسي سليمان الجهالين يتذوق كأس التهجير مرتيْن

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

صورة مفترق السرايا الرئيسي بغزة يتزين بالفدائي عدي التميمي

20 أكتوبر 2022 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
...
عدي التميمي يزين ساحة السرايا بمدينة غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين:

تزين مفترق السرايا وسط مدينة غزة، بصورة ضخمة للفدائي البطل المجاهد عدي التميمي ابن مدينة القدس.

وعلى أعلى رأس الصورة كتب "حركة المقاومة الإسلامية حماس، تحتسب عند الله تعالى ابنها وشهيدها البطل المقدام عدي التميمي منفذ عمليتي شعفاط ومعالي أدوميم".

وخط أسفل الصورة التي التقطت للشهيد البطل التميمي وخلفه قبة الصخرة المشرفة ف المسجد الأقصى، كلمات من وصيته "الويل لمن يعتقد أننا انتهينا".

اقرأ أيضا: بالصور قيادة "حماس" تقف دقيقة تحية للشهيد عدي التميمي

وارتقى التميمي (22 عاما)، في اشتباك بطولي أمس الأربعاء، قرب مستوطنة "معالي أدوميم" شرقي مدينة القدس المحتلة، وذلك في اشتباك مسلح مع عناصر أمن الاحتلال الذين تواجدوا عند مدخل المستوطنة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي أكدت أن الشهيد في "معالي أدوميم" هو الشاب التميمي منفذ عملية مخيم شعفاط قبل نحو أسبوعين.

عدي التميمي يزين ساحة السرايا بمدينة غزة
 

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#مفترق السرايا #عدي التميمي #الفدائي عدي التميمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة