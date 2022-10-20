قيادة "حماس" تقف دقيقة تحية للشهيد عدي التميمي

وقفت اليوم الخميس، قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دقيقة وذلك تحية وتكريما للشهيد البطل ابن مدينة القدس ومخيم شعفاط عدي التميمي.

وجاءت الوقفة في الداخل والخارج، وقد ظهرت قيادة الحركة تقرأ سورة الفاتحة على الشهيد البطل عدي التميمي.

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وارتقى التميمي (22 عاما)، في اشتباك بطولي أمس الأربعاء، قرب مستوطنة "معالي أدوميم" شرقي مدينة القدس المحتلة، وذلك في اشتباك مسلح مع عناصر أمن الاحتلال الذين تواجدوا عند مدخل المستوطنة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي خلصت إلى أن الشهيد في "معالي أدوميم" هو الشاب التميمي منفذ عملية مخيم شعفاط قبل نحو أسبوعين.













المصدر / فلسطين أون لاين