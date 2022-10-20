الاحتلال يهدم خيمة اعتصام بالنقب وأرضية منزل بكفر قاسم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، خيمة الاحتجاج على قسائم البناء في ضاحية رقم 11 برهط بالنقب، والتي نصبها عدد من أهالي المدينة رهط.

كما هدمت جرافات الاحتلال أرضية منزل في المنطقة الشمالية بكفر قاسم بذريعة البناء دون ترخيص.

وذكرت مصادر محلية، أنّ جرافات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، خيمة الاعتصام الاحتجاجية في الضاحية 11 في مدينة رهط بالنقب، وهدمتها، بزعم عدم قانونية الخيمة.

ورافقت آليات الهدم قوات معززة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة الإسرائيلية، ولم يبلغ عن اعتقال أحد من القائمين على الخيمة.

ونُصبت خيمة الاعتصام قبل أسابيع احتجاجًا على الأزمة السكنية في رهط، ونقص قسائم البناء للعائلات والأزواج الشابة.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال التابعة لما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، هدمت بحماية قوات من شرطة الاحتلال، أرضية منزل في كفر قاسم بذريعة البناء دون ترخيص.

وزعمت سلطات الاحتلال أن الأرضية بنيت على قطعة أرض معرفة بأنها زراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين