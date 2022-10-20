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حماس تنعى الشهيد نوري وتدعو إلى التصعيد ضد الاحتلال

20 أكتوبر 2022 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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حركة المقاومة الإسلامية حماس

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد محمد فادي نوري (16 عاما) والذي استشهد اليوم الخميس من جرّاء إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مدينة البيرة.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" اليوم نودع الشهيد نوري ، بعد ساعات من استشهاد بطل القدس عدي التميمي ، ليثبت مرة أخرى أنهم حازمون على أرضهم ، وهم ذاهبون إلى الرباط بالقدس ومحيطها، والدفاع عن مقدساتها ولن تخيفها آلة الحرب والإرهاب الإسرائيلية"

وأضافت:" إن شهداء أهلنا الصالحين يضحون بأرواحهم ويقدمون أروع الأمثلة في مجال الاشتباك مع العدو ، ويرفعون الصفوف باسم شعبنا كله وأمتنا دفاعاً عن القدس والشعب والأقصى".

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني والشباب الثائر إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ، ومواصلة طريق المقاومة والبطولة، من منطلق الغضب لدماء الشهداء، وانتصارًا للأقصى والأرض والمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال الاسرائيلي #الضفة الغربية #نعي شهيد

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