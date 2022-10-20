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"الأونروا": 90% من اللاجئين الفلسطينيين بسوريا تحت خط الفقر

20 أكتوبر 2022 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 90% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، ويكافحون في سبيل العثور على وجبة واحدة في اليوم، وأن سنوات الصراع في سوريا أدت إلى تدهور الاقتصاد، وأثرت بشكل سلبي على أوضاع الفلسطينيين وقوتهم الشرائية.

وأوضحت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يبلغ حالياً نحو 438 ألفاً، يعيش أكثرهم تحت خط الفقر (أقل من دولارين للفرد في اليوم)، ولا تزال نسبة 40% منهم في حالة نزوح مطول نتيجة للنزاعات والدمار الذي طال مساكنهم.

من جهتها، أعلنت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية نجاة رشدي، أنّ ما يقارب 12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويكافح الكثير منهم لإطعام عائلاتهم، فيما أكدت إحصائيات بأن 90% من اللاجئين الفلسطينيين بسورية تحت خط الفقر.

وأكدت رشدي في تصريحات صحفية، أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة في سورية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سوريا #لاجئين فلسطينيين #خط الفقر #صراعات دامية

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