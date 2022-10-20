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بالفيديو الرسالة الأولى للخضري بعد إفراج السعودية عنه

20 أكتوبر 2022 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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د.الخضري

أكد ممثل حركة حماس السابق لدى السعودية د. محمد الخضري أنّ قضية القدس المحتلة، لم تغب عن خاطره طوال فترة سجنه على مدار نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.

وبعث الخضري - في رسالة مرئية خاصة عبر "فلسطين أون لاين"- تحياته إلى الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده بالقدس والضفة وغزة وكذلك الداخل المحتل، قائلا: (كنّا وما زلنا نعيش هَمّ تحرير فلسطين).

 
https://fb.watch/ggLqAPfk6Z

حصري عبر فلسطين أون لاين شاهد| الرسالة الأولى لـ د.محمد الخضري بعد إفراج السعودية عنه ووصوله إلى الأردن

Posted by PS Online on Thursday, October 20, 2022

وأضاف الخضري "نحيي أهلنا في قطاع غزة أرض الصمود والتحدي للاحتلال.. فأنتم رمز الصمود في هذا الزمن الرديء، نحييكم ونشدّ على أيديكم".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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