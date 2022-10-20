فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الرسالة الأولى للخضري بعد إفراج السعودية عنه

معاول الهدم تنغرس في قلب المقدسي "البازيان" مرتيْن

حاتم أبو ريالة.. دفاع مستميت عن وجود مقدَّس

عارف حماد.. يراوده المستوطنون عن بيته منذ 50 عامًا

الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

لليوم العاشر على التوالي.. الاحتلال يواصل حصار مدينة نابلس

نابلس تحت تهديد الاجتياح

ناصر أبو حميد الشهيد الحي الشاهد على مقصلة الإهمال الطبي

جبل النار في عين العاصفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة

الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي

20 أكتوبر 2022 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من مغبة استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي من شأنه تفجير الأوضاع وتهديد الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية.

وبين أبو علي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عقوبات جماعية وتنكيل منذ عدة أيام في حرب مفتوحة تتصاعد وتيرتها بشكل يومي، يتزامن مع اتساع نطاق الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان من قتل متعمد، وإعدامات ميدانية، وإعتقال، وهدم للمنازل والمنشآت، وقطع الطرقات، بما يجسد أبشع صور الاضطهاد وتكريس الفصل العنصري.

وقال:" إن الاحتلال مستمر في تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي في انتهاك صارخ"، مشيراً إلى التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تؤكد أن عام 2022 من الأعوام الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني حيث سقط خلاله أكثر من 170 شهيدا.

ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد  لهذه الجرائم والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، سبيلا وحيدا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#التصعيد الإسرائيلي #الجامعة العربية #جرائم الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة