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لليوم العاشرعلى التوالي.. الاحتلال يواصل حصار مدينة نابلس

20 أكتوبر 2022 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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10 أيام من الحصار الإسرائيلي لمدينة نابلس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري لمدينة نابلس في الضفة الغربية، لليوم العاشر على التوالي.

وأغلقت قوات الاحتلال، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت المواطنين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها، كما وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، قد أطلقت الثلاثاء الماضي، نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني كافة في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، لإطلاق حملة واسعة لكسر حصار الاحتلال على نابلس والمستمر منذ 10 أيام.

ودعت اللجنة لتسيير حافلات من أنحاء الضفة والداخل نحو نابلس لإجبار الاحتلال على إزالة الحواجز ورفع القيود عن المحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #حصار نابلس

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