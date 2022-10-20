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المرور بغزة : وفاة و3 إصابات بـ10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

20 أكتوبر 2022 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 10 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث التي سجلت لدى دائرة حوادث الطرق الـ10 نتج عنها وفاة و3 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 12 مركبة ومكونات الطريق، من جرّاء تلك الحوادث.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة المواطن محمد مازن أبو العلا 19 عاماً من سكان خان يونس متأثراً بإصابته في إثر دهسه من مركبة على مفترق الفجم على شارع صلاح الدين بمحافظة خان يونس، مؤكدةً أنها أوقفت السائق وحجزت المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #حوادث سير #ادارة المرور

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