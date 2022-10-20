إضراب شامل يعمّ مدن الضفة والقدس حدادًا على روح عدي التميمي

تشهد مدن ومحافظات الضفة المحتلة منذ صباح اليوم الخميس، إضراباً شاملاً، يشمل كل مناحي الحياة، حداداً على الشهيد عدي التميمي، الذي استُشهد أمس خلال اشتباكٍ مسلح بطولي مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية أمس أن اليوم سيكون إضراباً في كل مناحي الحياة بالضفة، حداداً على استشهاد منفذ عملية شعفاط البطولية الشاب عدي التميمي.

وأغلقت المحال التجارية، والمؤسسات المختلفة، إلى جانب المدارس أبوابها في مختلف مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، تلبيةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، التي دعت لتحويل اليوم، إلى يوم غضب، والتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.

وكان اتحاد المعلمين الفلسطينيين، قد أعلن في وقتٍ متأخرٍ من الليلة، عن الإضراب في جميع مدارس ومديريات وزارة التربية والتعليم الخميس حداداً على الشهيد عدي التميمي.

بدورها أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل أمام جميع المحاكم اليوم، وإطلاق اسم الشهيد عدي التميمي على دورة امتحان المزاولة القادم.

يأتي ذلك بعد أن أُطلقت دعواتٌ شبابية وشعبية لتنفيذ الإضراب عقب استشهاد التميمي، الذي فجرت لحظة استشهاده مواجهات اندلعت في معظم محافظات الوطن، في تأكيد على جدوى المقاومة في كل الأرض المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين