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الرئيس الأمريكي يعلن بيع 15 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

20 أكتوبر 2022 . الساعة 04:56 بتوقيت القدس
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بواشنطن إن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام.

وأعلن بالتفصيل عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وأكد بايدن في خطابه أنه سيعمل جاهدا على السيطرة على أسعار الوقود وتخفيضها.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات، في أعقاب قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وقد يفقد بايدن ورفاقه الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

المصدر / وكالات
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#النفط #بايدن #الويات المتحدة #الاحتياط الاستراتيجي

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