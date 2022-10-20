"عرين الأسود" تدعو المواطنين لتأدية التحية للشهيد "التميمي"

دعت مجموعات "عرين الاسود"، أهالي مدينة نابلس والضفة الغربية والقدس خاصة في تمام الساعة ٠٠٣٠ الليلة الخروج على أسطح المنازل وفي الشوارع وفي كل مكان لتأدية التحية لبطل فلسطين المجاهد "عدي التميمي".

وقالت عرين الأسود في بيان صحفي، اليوم الخميس، "نستنفر إخواننا المُقاتلين وأبناء شعبنا الليلة وغدًا لتكن ليلة غضب وليكن غدًا يوم غضب لأجل الله ولأجل عدي"

إليكم نص البيان كاملًا..

بيان صادر عن عرين الأسود:

بسم الله الرحمن الرحيم

لعمرك يا عدي إنا نرى مصارع الرجال ونُحسن صناعتها ونعد لها الخطى

أراد الله سبحانه وتعالى العزة كل العزة للمُجاهدين والذلة كل الذلة للابيد وعصبة الإجرام التي تحكم دولة الاحتلال وأراد الله لمُقاتلين عرين الأسود وكل مُقاتل حُر في هذا الوطن أن يرى هذا البطل مرتين وأراد الله عز وجل أن يترجم للكيان المُحتل معنى كلام العرين من سيحاصر من فيخرج لهم البطل الشهيد الحي هذا المارد الفلسطيني عدي التميمي بعد حصار دام عشرة أيام حاصروا فيه حتى الهواء في شعفاط يخرج لهم كالبركان يحاصرهم في معالي أدوميم يطلق رصاصاته بكل رجولة وثبات يأبى إلا أن يموت واقفا كالأشجار وإنا إذ نقف جميعا ونؤدي لك التحية العسكرية كل مُقاتل فينا أدى لك التحية العسكرية أيها البطل المقدام لقد ولى زمن الانتصارات الوهمية يا إسرائيل وحان زمان الهزائم وهنا نطلب من أهالينا في مدينة نابلس وفي كل أنحاء الضفة الغربية وفي القدس خاصة في تمام الساعة ٠٠٣٠ الليلة الخروج على أسطح ألمنازل وفي الشوارع وفي كل مكان لنؤدي التحية لبطل فلسطين الذي ذاد عن كرامتنا وعن شرفنا وعن عزتنا ونحن نقول لك يا عدي ونعدك ونقسم لك بالله العظيم أننا سنؤدي لك التحية العسكرية في صدورهم قبل بزوغ الفجر وهنا ونستنفر إخواننا المُقاتلين وأبناء شعبنا الليلة وغدا لتكن ليلة غضب وليكن غداً يوم غضب لأجل الله ولأجل عدي

يا كل مُقاتل فلسطيني حاصر حصارك فلا مفر وأضرب عدوك لا مفر سقطت ذراعك فالتقطني وأضرب عدوك بي فأنت الآن حرٌ وحرٌ وحرٌ.

إلى اللقاء يا أسدنا الهصور عدي لقاء قريب عند مليك مُقتدر

أخوتكم مجموعة عرين الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين