فوزان للبريج والصلاح في دوري كرة اليد

واصل فريقا خدمات البريج والصلاح انتصاراتهما بدوري جوال لكرة اليد، عقب فوزهما على اتحاد دير البلح وشباب جباليا تواليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من إياب دوري جوال 2022_2023 لكرة اليد بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء الأربعاء، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

خدمات البريج (37) _ (36) اتحاد دير البلح

ظهر البريج بشكل أفضل منذ انطلاقة المباراة، ودخل مبكرا في أجواء اللقاء بالتسجيل منذ الدقيقة الأولى عن طريق محمود شعلان أفضل مسجل للبريج في هذا الشوط بتسجيله 4 أهداف بالتساوي مع محمد اللحام وخليل العزازي، فيما سجل للدير مصطفى السنوار 4 أهداف، وهدفين لكل من حمزة مهدي وإياد ثابت، لينتهي الشوط بتفوق البريج 19_10.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء لاعبو دير البلح بشكل ملحوظ، واستغلوا تسرع لاعبي البريج في إنهاء الهجمة وضعف دفاعهم، فسجلوا من الهجمات المرتدة والمنظمة عن طريق حمزة مهدي9 أهداف، و5 أهداف لشقيقه خليل مهدي، و4 أهداف لمصطفى السنوار، فيما سجل للبريج محمود شعلان 9 أهداف كأفضل مسجل للبريج في هذا الشوط، لينتهي بفارق كبير لمصلحة اتحاد الدير بنتيجة 26_18، وبنتيجة إجمالية 37_36 لمصلحة البريج.

ورفع البريج رصيده للنقطة 18 في المركز الأول ، وبقي اتحاد الدير ثالثا برصيد 9 نقاط.

أفضل مسجل للبريج محمود شعلان وله (13) هدف فيما جاء حمزة مهدي أفضل مسجل للاتحاد بتسجيله (11) هدف.

قاد اللقاء تحكيميا: إياد. برهوم وعلي أبو طه للساحة، مسجل خالد هارون ، ميقاتي مصطفى الحنجوري، مراقب حكام كمال أبو هولي، لجنة مسابقات بسام النمنم.

الصلاح الرياضي (36) _ (22) شباب جباليا

وفي اللقاء الثاني ظهر الصلاح بشكل جيد مع انطلاقة المباراة، بالرغم من افتتاح شباب جباليا التسجيل عن طريق أنس مهدي، لكن الرد جاء سريعا من محمد أبو قص، فتألق عبد الله صباح بتسجيله 7 أهداف، فيما سجل لجباليا سامر الحافي 3 أهداف، وهدفين لعلاء زايدة، لينتهي الشوط 19_11 للصلاح.

وفي الشوط الثاني واصل الصلاح تفوقه بالرغم من الأداء القوي لشباب جباليا، لينتهي الشوط الثاني 17_11 للصلاح وبنتيجة وبنتيجة إجمالية 36_22 للصلاح.

وعاد الصلاح لصدارة الترتيب مؤقتا برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن خدمات البريج وبزيادة عنه في عدد المباريات بواقع مباراة واحدة، فيما بقي شباب جباليا رابعا برصيد 6 نقاط.

قاد اللقاء تحكيميا: محمد خير الله ومحمد جابر للساحة، مسجل مجدي حرب، ميقاتي أنيس إسماعيل، مراقب أيمن بشير، لجنة مسابقات رامي أبو زيد.

المصدر / وكالات