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الغرفة المشتركة تنعى الشهيد المشتبك "التميمي"

20 أكتوبر 2022 . الساعة 02:05 بتوقيت القدس
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نعت الغرفة المشركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، الشهيد المجاهد: عديّ كمال التميمي، من بلدة عناتا بالقدس المحتلة.

وأضافت الغرفة المشتركة في بيانها، أن الشهيد "التميمي "أعجز الكيان المزعوم بطائراته وجنوده ومنظومة استخباراته من الوصول إليه على مدار أكثر من عشرة أيام.

وأكدت على أن "البطولات المتتالية التي يُسطرها أبطالنا ومجاهدونا في القدس والضفة المحتلة ستكون نبراسًا لمن خلفهم ورعبًا متواصلاً للمحتل طالما بقي جاثمًا على أرضنا ومقدساتنا".

وأشارت إلى أن الشهيد "التميمي" طارد الاحتلال في مكانٍ لم يتوقعه إلى أن ارتقى مقبلًا غير مُدبر في مشهدٍ بطولي لن تنساه الأجيال.

ودعت الغرفة المشتركة أبناء شعبنا في قطاع غزة للوقوف دقيقة تكريم وتحية للشهيد "التميمي" في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس، في جميع الشوارع والميادين تأكيدًا على فخرنا واعتزازنا بهذا المقدام وبإخوانه ورفاقه الذين يسيرون على نفس الطريق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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