الزمالك يبدأ الدوري المصري بالفوز على سموحة

حقق الزمالك حامل اللقب فوزاً مستحقاً على ضيفه سموحة على ملعب المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

افتتح الزمالك التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل مدافع سموحة شريف رضا بالخطأ في مرماه (79)، قبل أن يضيف البديل البنيني سامسون اكينولا الثاني (90+5).

اعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري واحمد سيد "زيزو"، فيما شكلت تحركات وتمريرات حسين فيصل في عمق دفاع الزمالك وتسديدات الغيني اليا سيلا خطورة على مرمى محمد عواد.

وكاد المغربي زكريا الواردي الخالي من الرقابة يضع الزمالك في المقدمة مستغلاً عرضية سيد عبدالله "نيمار"، حولها رأسية علت عارضة الهاني سليمان (42)، فيما أخطأ عواد في الخروج من مرماه لإبعاد الكرة العرضية من أمام النيجيري صديق ايبولا وشتتها الدفاع (45)، وارسل محمد ناجي عرضية متقنة سددها إيبولا ارتدت من حسام عبد المجيد للمتابع سيلا سددها اصطدمت بالعارضة وشتتها الدفاع (57).

تحسن أداء الزمالك بفعل تغييرات مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا، فسدد البديل أمام عاشور كرة مرت بجوار القائم الايمن لمرمى الهاني (68)، قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 79 عبر تسديدة من البديل محمود عبد الرازق "شيكابالا" من داخل منطقة الجزاء، حاول شريف رضا ابعادها من على خط المرمى، لكنها سكنت الشباك.

وأضاف اكينولا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما اخطأ احمد شوشة في ابعاد الكرة من أمام مرماه، فخطفها البنيني وسددها على يمين الحارس سليمان.

المصدر / وكالات